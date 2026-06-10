Отец пленного бойца ВСУ передал ВС России координаты военных объектов Украины

Украинский военнослужащий и отец военнопленного из ВСУ Дмитрия Семеры Александр передал военным Вооруженных сил России координаты различных военных объектов Украины. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур РФ.

По его словам, Александр Семера вышел на связь с российскими силовиками, попросив сохранить жизнь его сыну. В результате последний регулярно общался с отцом, супругой и матерью. Все это время отец пленного через телефон жены направлял силовикам координаты различных военных объектов Украины.

«Нельзя сказать, что координаты были крайне интересными, однако несколько ремонтных цехов ВСУ наши военнослужащие все же уничтожили», — сказал собеседник агентства.

8 июня газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что Воздушно-космические силы России активизировали удары по командным пунктам запуска и обслуживания украинских беспилотников. По данным издания, потенциальные цели выявляются с помощью разведывательных БПЛА, после чего бомбардировщики Су-34 наносят удары по заданным координатам фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

Ранее в Киеве уничтожили офис производителя беспилотников.