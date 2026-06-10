Минобороны: ВСУ за сутки потеряли почти 1,4 тыс. военных на всех участках СВО

Общие суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции составили почти 1,4 тыс. военнослужащих. Это следует из данных министерства обороны России.

В зоне группировки «Север» украинская армия потеряла более 230 военных, в зоне группировки «Запад» — до 210. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» ВСУ потеряли свыше 160 и более 285 солдат соответственно. Кроме того, Украина лишилась более 455 военнослужащих в зоне группировки «Восток» и потеряла до 40 военных в зоне ответственности группировки «Днепра».

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что российские военные нанесли поражение военно-морской базе, а также складам боеприпасов и горючего, используемых украинскими войсками.

Утром 10 июня Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее Чебоксары подверглись ракетной атаке.