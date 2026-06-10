В Минобороны назвали число сбитых за сутки воздушных целей ВСУ

МО РФ: ПВО за сутки сбили четыре дальнобойных ракеты и 766 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре крылатые дальнобойные ракеты «Фламинго» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Интерфакс» сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ПВО выявили и уничтожили 766 украинских беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиационных бомб ВСУ.

Российские силы за прошедшие сутки нанесли удар по военно-морской базе ВСУ, а также местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, добавили в оборонном ведомстве. Помимо этого, российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на среду, 10 июня, перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что украинские дроны были обнаружены и нейтрализованы в небе над 19 российскими регионами, а также над республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее на территории всех регионов УрФО отменили режим ракетной опасности.