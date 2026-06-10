Режим ракетной опасности отменен во всех регионах Уральского федерального округа

Режим ракетной опасности отменен на территории всех регионов Уральского федерального округа. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Артем Жога.

Ракетная опасность объявлялась утром 10 июня.

До этого сообщалось, что Чебоксары снова подверглись ракетной атаке. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что экстренные службы работают на местах, а данные о пострадавших и поврежденных объектах уточняются. Власти заявили, что опасность сохраняется. В мае после атаки на город пострадали свыше 50 человек.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 10 июня перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

Ранее в МИД России обвинили Запад в поддержке терактов Украины.