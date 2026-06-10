Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Режим ракетной опасности отменен во всех регионах Уральского федерального округа

Жога: режим ракетной опасности отменен на территории всех регионов УрФО
Евгений Биятов/РИА Новости

Режим ракетной опасности отменен на территории всех регионов Уральского федерального округа. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Артем Жога.

Ракетная опасность объявлялась утром 10 июня.

До этого сообщалось, что Чебоксары снова подверглись ракетной атаке. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что экстренные службы работают на местах, а данные о пострадавших и поврежденных объектах уточняются. Власти заявили, что опасность сохраняется. В мае после атаки на город пострадали свыше 50 человек.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 10 июня перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

Ранее в МИД России обвинили Запад в поддержке терактов Украины.

 
Теперь вы знаете
Подрыв авто в Подмосковье, новые законы и разблокировка Roblox. Главное за 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!