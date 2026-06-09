На подлете к Москве сбит беспилотник

Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере «Макс» о ликвидации БПЛА противника, летевшего к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства ПВО (противовоздушной обороны) и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ на город. Чиновник уточнил, что беспилотники сбивают в том числе из стрелкового оружия.

Развожаев призвал местных жителей не пренебрегать мерами предосторожности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. В 00:08 он разместил пост о воздушной тревоге в Севастополе.

Интенсивность атак украинских беспилотников по российским регионам возрастает. Огневому воздействию все чаще стали подвергаться объекты сугубо гражданской инфраструктуры. Украинские дроны за последние время атаковали междугородний автобус Подольск — Симферополь в Донецкой народной республике и поезда с пассажирами в Крыму и Луганской народной республике. С чем это связано и как в этой ситуации нужно ответить России — в материале военного обозревателя, полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, каким может быть следующий удар «Орешником».