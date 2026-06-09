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Армия

США участвовали в перехвате запущенных на Израиль иранских баллистических ракет

CNN: США использовали свои системы ПРО для перехвата пущенных на Израиль ракет
Amir Cohen/Reuters

Вашингтон использовал свои системы противовоздушной обороны для оказания помощи Израилю в перехвате запущенных Ираном баллистических ракет. Об этом, ссылаясь на информированного американского чиновника, сообщает телеканал CNN.

По его словам, в последние дни войска США запускали ракеты-перехватчики, пытаясь сбить направлявшиеся в сторону Израиля иранские ракеты. При этом чиновник отметил, что пока неизвестна успешность этих попыток.

Израильский чиновник рассказал CNN, что в ходе нанесения авиаударов по Ирану армия Израиля в течение ночи 8 июня координировала свои действия с Центральным командованием Вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM). В частности, глава израильского Генштаба Эяль Замир трижды разговаривал с командующим CENTCOM Брэдом Купером.

Телеканал напомнил, что с начала боевых действий в феврале Соединенные Штаты потратили большое количество собственных противоракет на перехват запущенных по Израилю иранских ракет.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенном в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

Ранее КСИР заявил о ракетном ударе по авиабазе на севере Израиля.

 
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