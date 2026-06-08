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Армия

В ДНР при ударе украинских беспилотников погиб мирный житель

Пушилин: в результате атак дронов в ДНР погиб один человек, двое ранены
Станислав Красильников/РИА Новости

В результате атак ударных беспилотников украинской армии в Донецкой народной республике (ДНР) погиб один мирный житель, двое получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гдава ДНР Денис Пушилин.

41-летний мужчина погиб на автодороге Ялта - Донецк вблизи населенного пункта Кременевка Володарского муниципального округа. В Приморском районе Мариуполя пострадали мужчина и женщина. Сейчас медики оказывают им квалифицированную помощь.

Пушилин выразил соболезнования семье и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Глава ДНР уточнил, что атакам вражеских дронов подверглись Приморский, Ильичевский и Октябрьский районы Мариуполя, Старобешевский и Володарский муниципальные округа. В ходе ударов получили повреждения пять объектов гражданской инфраструктуры, два легковых и один грузовой автомобили.

7 июня Пушилин сообщил, что в течение недели в ДНР предотвратили 110 атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Ранее в Госдуме назвали действенный способ остановить удары ВСУ по России.

 
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