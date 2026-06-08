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Жителям села под Белгородом предложили уехать на время ликвидации последствий взрыва

Жителям села Беловское предложили уехать на время ликвидации последствий взрыва
Сергей Аверин/РИА Новости

Жителям села Беловское под Белгородом, где произошел мощный взрыв, предложили временно выехать в более безопасное место до окончания ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщили РИА Новости в правительстве Белгородской области.

«Пока работают специалисты, людям из близлежащих территорий было предложено переместиться в более безопасное место», — сказал собеседник агентства.

По его словам, большинство жителей решили переехать к родственникам. При этом некоторые предпочли переждать в пункте временного размещения.

В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба.

8 июня на восточной окраине Белгорода раздался мощный взрыв. Местные жители сообщали, что видели столб дыма, поднимающийся в небо. По данным Telegram-канала «Блэтгород», в результате взрыва поврежден торговый центр «Класс» и другие торговые точки в селе Беловское. Также в офисе «Деловых линий» на улице Коммунальной снесло потолки.

По данным регионального оперштаба, пострадали пять мирных жительниц села Беловское. Женщины были доставлены в городскую больницу с предварительным диагнозом «акубаротравмы». В результате взрыва в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

 
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