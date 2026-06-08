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Армия

ВС России уничтожили более полусотни пунктов управления БПЛА

Операторами «Южной» группировки уничтожен за неделю 61 пункт управления БПЛА ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Операторы дронов группировки войск «Южная» за неделю было разбили более 60 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре группировки.

«За первую неделю июня бойцы войск беспилотных систем группировки уничтожили 61 пункт управления БПЛА противника», — рассказали журналистам.

В группировке уточнили, что это стало возможно благодаря слаженным действиям подразделений, когда разведка активно выявляет, а операторы дронов бьют по целям.

Также уточняется, что на Донецком направлении удалось сбить 117 беспилотников ВСУ, из них 45 беспилотников уничтожено на Краматорском участке, более 50 БПЛА — на Константиновском и более 20 дронов — на Славянском.

До этого российские вооруженные силы уничтожили в Черниговской области склад с американскими зенитными ракетами Patriot. Ударом был поражен расположенный на окраине села Ладинка объект украинской армии, который использовался для хранения боеприпасов. По имеющейся информации, в одном из зданий находились ракеты-перехватчики Patriot PAC-2/3.

Ранее группировка «Север» уничтожила семь роботизированных платформ ВСУ в Харьковской области.

 
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