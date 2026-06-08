Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Иран нанес ракетные удары по крупным авиабазам Израиля

КСИР ударил ракетами по двум авиабазам Израиля в ответ на атаку по Ирану
Global Look Press

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о нанесении ракетных ударов по израильским стратегическим авиабазам Неватим и Тель-Ноф. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Операция была проведена в ответ на ракетные удары сионистского режима... по нескольким радиолокационным станциям в трех разных районах Ирана», — отмечается в заявлении КСИР.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), системы противовоздушной обороны перехватили все баллистические ракеты, выпущенные Ираном по израильской территории.

8 июня ЦАХАЛ сообщил, что десятки истребителей нанесли серию авиаударов по Ирану. Целью атаки стали «стратегические системы обороны» Исламской Республики. В Израиле уточнили, что эти системы были частично разрушены в марте-апреле этого года, но с тех пор их заново развернули в разных районах Ирана. В этот раз все цели были уничтожены, утверждают военные.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удары по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенном в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие КСИР ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

Ранее обломки иранской ракеты упали на израильский дом российского музыканта.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!