Иран нанес ракетные удары по крупным авиабазам Израиля

КСИР ударил ракетами по двум авиабазам Израиля в ответ на атаку по Ирану

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о нанесении ракетных ударов по израильским стратегическим авиабазам Неватим и Тель-Ноф. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Операция была проведена в ответ на ракетные удары сионистского режима... по нескольким радиолокационным станциям в трех разных районах Ирана», — отмечается в заявлении КСИР.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), системы противовоздушной обороны перехватили все баллистические ракеты, выпущенные Ираном по израильской территории.

8 июня ЦАХАЛ сообщил, что десятки истребителей нанесли серию авиаударов по Ирану. Целью атаки стали «стратегические системы обороны» Исламской Республики. В Израиле уточнили, что эти системы были частично разрушены в марте-апреле этого года, но с тех пор их заново развернули в разных районах Ирана. В этот раз все цели были уничтожены, утверждают военные.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удары по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенном в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие КСИР ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

Ранее обломки иранской ракеты упали на израильский дом российского музыканта.