ЦАХАЛ заявил о завершении серии ударов по Ирану

Израильские военные завершили масштабную серию авиаударов по Ирану. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале.

В ЦАХАЛ отметили, что целью атаки стали «стратегические системы обороны» исламской республики. Удары по ним наносили десятки истребителей израильских ВВС. В Израиле уточнили, что эти системы были частично разрушены в марте-апреле этого года, но с тех пор их заново развернули в разных районах Ирана. В этот раз все цели были уничтожены, утверждают военные.

«Удар привел к уничтожению этих систем», — утверждают военные.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенном в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. С 8 апреля между США и Ираном действует временное перемирие. Стороны все это время ведут переговоры о заключении сделки, которая положила бы конфликту конец.

Ранее в МИД Ирана рассказали о состоянии переговорного процесса с США после ударов Израиля.