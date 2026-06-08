Российский боец рассказал о новых бесшумных дронах ВСУ

Российские бойцы применяют автоматы против новых бесшумных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя командира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Артист».

Военный рассказал, что новые украинские беспилотники практически бесшумные. По его словам, услышать их можно только уже на подлете.

«Они сделаны из пенопласта и обшиты пленкой. <...> Уже сбивали, разбирали, смотрели: обычный плотный пенопласт. В нем просверлены отверстия, чтобы облегчить конструкцию, и все затянуто пленкой. Плюс фюзеляж, дешевый моторчик, подвес и камера», — сказал замкомандира.

«Артист» добавил, что в связи с особенностями таких дронов во время работы с артиллерийским орудием расчету следует держать автомат наготове и сохранять бдительность.

С весны 2026 года СМИ начали сообщать о применении ВСУ нового вида дронов, которые атаковали объекты в российском тылу. Аппараты Hornet бесшумны и оснащены искусственным интеллектом — это позволяет им отчасти автономно находить и поражать цели. В чем особенность этих БПЛА, какие у них технические характеристики и как их атаки могут отразиться на ходе СВО — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о новой стратегии ВСУ против России.