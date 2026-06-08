Еще один беспилотник сбили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник в районе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Атака одного БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», — написал он.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотника, добавил мэр.

За последние часы это уже четвертый сбитый дрон, о котором сообщал Собянин. Есть ли последствия на земле или пострадавшие, он не уточнял.

До этого министерство обороны Российской Федерации заявило, что силы противовоздушной обороны в течение шести часов сбили 124 беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее в центре Молдавии взорвался беспилотник.