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В России собрались поручить молодежи и школьникам собирать воспоминания ветеранов СВО

«Коммерсантъ»: Минобрнауки поддержало проект по сбору воспоминаний о СВО
Максим Богодвид/РИА Новости

Российских школьников и студентов могут привлечь к сбору воспоминаний ветеранов специальной военной операции и волонтеров, помогающих фронту. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что беседы с участниками боевых действий, добровольцами и людьми, работающими на предприятиях в интересах армии, станут частью патриотического воспитания молодежи. Кроме того, собранные материалы планируют использовать для дальнейшего исторического изучения событий.

О поддержке инициативы рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По его словам, во многих российских школах уже создаются музеи, посвященные СВО, а среди выпускников есть участники спецоперации. Собранные школьниками воспоминания могут стать частью экспозиций таких музеев и основой для будущих исторических исследований.

В Минобрнауки подтвердили, что рабочая группа по изучению истории СВО одобрила инициативу. Ведомство рассматривает возможность включения проекта в создаваемый Народный цифровой архив специальной военной операции, который должен начать работу в первом квартале 2027 года.

В министерстве отметили, что участие студентов поможет сохранить свидетельства очевидцев событий для будущих поколений и обеспечит их последующую научную обработку. Сейчас прорабатываются механизмы привлечения молодежи к этой работе. Также предложено обсудить инициативу с Минпросвещения.

Мягков считает, что такие встречи выполняют важную воспитательную функцию и помогают молодежи лучше узнать о подвигах участников СВО. Вместе с тем эксперты обращают внимание на необходимость подготовки участников проекта. Ветеран СВО Сергей Шкурат отметил, что важно учитывать психологическое состояние собеседников, поскольку боевой опыт может по-разному влиять на людей.

Директор фонда сохранения исторической памяти «Я помню» Артем Драбкин напомнил об опыте похожих проектов с ветеранами Великой Отечественной войны. По его мнению, для такой работы необходимо специально обучать участников и привлекать прежде всего мотивированных студентов исторических и педагогических вузов. Он также считает, что индивидуальное общение несовершеннолетних с людьми, пережившими боевые действия, требует особой осторожности.

Ранее участникам СВО упростили получение школьного аттестата, разрешив не сдавать ЕГЭ.

 
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