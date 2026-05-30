Участникам СВО упростят получение школьного аттестата

Военнослужащие, завершающие обучение, смогут пройти промежуточную аттестацию и получить документ об образовании без сдачи Единого государственного экзамена. Об этом ТАСС сообщил эксперт Минпросвещения, директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Государственного университета просвещения и участник СВО Иван Бондюков.

По его словам, новый порядок позволит участникам специальной военной операции своевременно получить документы об образовании без дополнительных препятствий. Одновременно сохранение возможности сдачи ЕГЭ обеспечит им право на поступление в вузы на общих основаниях.

Бондюков отметил, что такая мера направлена на снижение психологической нагрузки на военнослужащих, которым необходимо завершить обучение.

Эксперт также подчеркнул, что решение учитывает особенности службы, поскольку многие военнослужащие не имеют возможности лично присутствовать в пунктах проведения экзаменов из-за выполнения боевых задач.

По его мнению, новый механизм отражает индивидуальный подход государства к военнослужащим и позволяет совместить получение образования с выполнением служебных обязанностей.

