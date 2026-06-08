Ряд стран Ближнего Востока закрыли небо из-за ударов Ирана и Израиля

Воздушные пространства над Ираном, Ираком, Сирией полностью свободны от воздушных судов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Flightradar 24.

Так, над небом Ирана, Ирака и Сирии, которые объявили о временном закрытии неба из-за обменов ударами между Израилем и Ираном, в настоящее время нет ни одного воздушного судна.

В то же время из Израиля, который также объявил о закрытии неба, сейчас вылетают три самолета, в том числе в Будапешт и Афины. Еще один лайнер летит из Хайфы в Эйлат, но держится близ воздушного пространства Иордании, где зафиксировано большое скопление самолетов.

После запуска иранских ракет по Израилю в ночь на 8 июня власти Ирака объявили о закрытии на трое суток воздушного пространства страны. Сирия заявила, что аэропорт Дамаска не будет отправлять и принимать рейсы 12 часов, в том числе из-за взрывов от перехвата иранских ракет в небе над Дамаском, пишет агентство.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Израиль нанес удары по Ирану.