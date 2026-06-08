В Японии назвали условие для отправки своих кораблей в Ормузский пролив

Япония выразила готовность направить свои Военно-морские силы (ВМС) в Ормузский пролив после достижения перемирия между США и Ираном. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на официальную позицию японского кабмина.

Токио может направить свои корабли для разминирования Ормузского пролива или сопровождения проходящих по нему гражданских судов. Согласно позиции кабмина, в нынешних условиях использование японского военного флота маловероятно — ВМС могут быть направлены только при существенном снижении угрозы возобновления военных действий в зоне Ормузского пролива. Согласно материалу Kyodo, такой подход министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми изложил своим коллегам из стран G7 в ходе коллективной видеоконференции 13 мая.

По информации агентства, в Японии также ведется подготовка к возможной отправке минных тральщиков в Ормузский пролив. Уточняется, что США рассчитывают на значительный потенциал Токио в этой области. Кроме того, в японской столице предлагают после прекращения огня разделить акваторию Ормузского пролива на отдельные зоны ответственности, в контроле над которыми могут быть задействованы японские ВМС.

8 июня официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что переговорный процесс между Ираном и США продолжается, несмотря на удары Израиля по территории Исламской Республики. По его словам, Иран уверен, что израильские атаки осуществляются в полной координации с Центральным командованием вооруженных сил США.

Ранее стало известно, сколько Иран зарабатывает на пропуске судов в Ормузский пролив.