Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

В Японии назвали условие для отправки своих кораблей в Ормузский пролив

Kyodo: Япония готова направить ВМС в Ормузский пролив после достижения перемирия
Stringer/Reuters

Япония выразила готовность направить свои Военно-морские силы (ВМС) в Ормузский пролив после достижения перемирия между США и Ираном. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на официальную позицию японского кабмина.

Токио может направить свои корабли для разминирования Ормузского пролива или сопровождения проходящих по нему гражданских судов. Согласно позиции кабмина, в нынешних условиях использование японского военного флота маловероятно — ВМС могут быть направлены только при существенном снижении угрозы возобновления военных действий в зоне Ормузского пролива. Согласно материалу Kyodo, такой подход министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми изложил своим коллегам из стран G7 в ходе коллективной видеоконференции 13 мая.

По информации агентства, в Японии также ведется подготовка к возможной отправке минных тральщиков в Ормузский пролив. Уточняется, что США рассчитывают на значительный потенциал Токио в этой области. Кроме того, в японской столице предлагают после прекращения огня разделить акваторию Ормузского пролива на отдельные зоны ответственности, в контроле над которыми могут быть задействованы японские ВМС.

8 июня официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что переговорный процесс между Ираном и США продолжается, несмотря на удары Израиля по территории Исламской Республики. По его словам, Иран уверен, что израильские атаки осуществляются в полной координации с Центральным командованием вооруженных сил США.

Ранее стало известно, сколько Иран зарабатывает на пропуске судов в Ормузский пролив.

 
Теперь вы знаете
Атака ВСУ на пассажирский поезд в Крыму, схема с «сертификатом грибника» и препараты для лечения опухоли мозга. Что нового к утру 8 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!