В Иране сообщили об уничтожении беспилотника над столицей

В столице Ирана Тегеране уничтожен «американо-израильский беспилотник». Об этом сообщило иранское агентство Mehr.
«Вражеский американо-израильский беспилотник сбит системами ПВО в небе над Тегераном», — говорится в сообщении.
Хрупкое апрельское перемирие между США и Ираном подвергается самому серьезному испытанию, отмечает агентство. В последние часы Иран и Израиль начали обмениваться ударами.
Соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Пакистана в апреле, приостановило двухмесячные американо-израильские удары по Ирану и ответные атаки Ирана по израильским и американским целям в регионе. Однако в воскресенье вечером Тегеран впервые с начала перемирия выпустил ракеты по израильской территории, обвинив страну в нарушении режима прекращения огня. Израиль также нанес удары по западному и центральному Ирану рано утром в понедельник.
На фоне происходящего ряд стран Ближнего Востока закрыли небо.
Ранее КСИР заявил о ракетном ударе по авиабазе на севере Израиля.