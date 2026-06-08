Украина подверглась массированному удару

Военкор Руденко: под удар попали объекты в Киеве, Одессе и Харькове

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

По его данным, удары были нанесены по объектам в Киевской области, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Павлограде и Днепре.

Telegram-канал «Шепот фронта» также сообщил, что в районе Харькова российский беспилотник поразил полицейский автомобиль, в котором, помимо сотрудников полиции, находились представители территориального центра комплектования.

Одним из наиболее заметных последствий атаки стало повреждение склада компании «Укрпочта», о чем сообщало издание «Страна». Глава предприятия Игорь Смилянский рассказал, что объект оказался частично уничтожен. Появившиеся в соцсетях кадры свидетельствуют о серьезных разрушениях на территории складского комплекса.

Официальной информации о полном масштабе последствий ударов на момент публикации не приводилось.

Ранее Россия нанесла удары по объектам военной инфраструктуры в Одессе и Черноморске.