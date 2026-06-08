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Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву

Хуситы ударили по Тель-Авиву и запретили судоходство для Израиля в Красном море
Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» пустили ракеты по целям в районе Тель-Авива и объявили о полном запрете на проход израильских судов через акваторию Красного моря. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил радикалов в соцсети X.

В нем утверждается, что хуситы точно поразили свои цели.

Мятежники заявили, что все передвижения израильских военных становятся военной целью для вооруженных сил «Ансар Аллах» с момента публикации этого заявления.

11 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если Иран будет значительно ослаблен или в Исламской Республике произойдет кардинальная смена власти, то это будет означать крах как для «Хезболлы», так и для палестинского движения ХАМАС и йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Израиль нанес удары по Ирану.

 
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