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Армия

В одном из регионов Северного Кавказа введен режим беспилотной опасности

Меняйло: на территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности
Inna Varenytsia/Reuters

На территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» глава республики Сергей Меняйло.

В этот день в регионе возможно замедление работы мобильной связи и интернета, предупредил чиновник.

Меняйло призвал население сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальным источникам информации.

В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июня уничтожили 310 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовских морей.

В Жирновском районе Волгоградской области в результате падения сбитых украинских беспилотников произошел пожар на территории линейной производственно-диспетчерской службы.

В селе Дунайка Грайворонского округа Белгородской области FPV-дрон нанес удар по частному дому. В результате атаки 14-летний мальчик получил ранения.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.

 
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