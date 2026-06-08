В одном из регионов Северного Кавказа введен режим беспилотной опасности

На территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» глава республики Сергей Меняйло.

В этот день в регионе возможно замедление работы мобильной связи и интернета, предупредил чиновник.

Меняйло призвал население сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальным источникам информации.

В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июня уничтожили 310 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовских морей.

В Жирновском районе Волгоградской области в результате падения сбитых украинских беспилотников произошел пожар на территории линейной производственно-диспетчерской службы.

В селе Дунайка Грайворонского округа Белгородской области FPV-дрон нанес удар по частному дому. В результате атаки 14-летний мальчик получил ранения.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.