Военный эксперт объяснил, как можно усовершенствовать систему ПВО России

Противовоздушная оборона (ПВО) становится важнейшим родом войск наравне с беспилотными. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Помимо тяжелых систем ПВО он призвал создать оборону в виде сетки аэростатов.

«Причем есть такие аэростаты, которые можно использовать как средства ПВО, а есть такие, которые могли бы взять на себя роль спутников «Старлинк». Поднимаете на высоту шесть-семь километров цифровые системы — и ты накроешь военным интернетом по крайней мере территорию фронта. Это обеспечит эффективную работу и систем РЭБ, и систем радиоэлектронной разведки», — сказал Шурыгин.

Кроме того, аэростатами можно прикрывать и предприятия, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин до этого сообщил, что Украина имеет только отдельные элементы противовоздушной обороны. По словам, российского лидера, в стране имеются Patriot и другие системы, которых, однако, катастрофически не хватает.

Ранее Путин заявил, что Украина не может разрабатывать беспилотники.