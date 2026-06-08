Неизвестный мужчина напал с ножом на людей на вокзале в центре Нью-Йорка

Неизвестный ранил ножом пять человек на Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке

Неизвестный преступник набросился с ножом на пассажиров в здании крупнейшего в Нью-Йорке Пенсильванского железнодорожного вокзала, ранив пять человек. Об этом сообщает газета The New York Post.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени. Один из пострадавших получил тяжелые ранения, остальные — травмы средней и малой тяжести.

Полицейские задержали нападавшего. По сведениям источников, он пребывает в «нестабильном психологическом состоянии». Пока неясно, что именно послужило причиной нападения.

3 июня сообщалось, что в Москве сотрудница МФЦ попала в больницу после того, как прямо на рабочем месте на нее напал мужчина с ножом и нанес ранение в шею. Позже стало известно, что напавший находится на учете в психоневрологическом диспансере. Недавно он прошел лечение и был отпущен.

Ранее в Петербурге мужчина вонзил приятелю нож в грудь из-за громкой музыки.