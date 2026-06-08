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Армия

Больницы Израиля перенесут деятельность на подземные этажи

Минздрав Израиля: больницы перенесут деятельность на подземные этажи
Amir Cohen/Reuters

Больницы Израиля получили предписание министерства здравоохранения перенести деятельность на подземные этажи на фоне ударов Ирана. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Израиля, передает РИА Новости.

«По итогам заседания управления госпитализаций и оценки ситуации, <...> генеральный директор министерства здравоохранения распорядился, чтобы больницы действовали в соответствии с чрезвычайными инструкциями», — говорится в сообщении.

Вечером 7 июня израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Это первая атака Тегерана на Израиль после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля, пишет Times of Israel.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее КСИР назвал цель ударов по Израилю.

 
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