В Ленинградской области продолжается разминирование дороги после атаки БПЛА

Работы по обезвреживанию продолжаются в районе Большой Ижоры после атаки БПЛА

Работы по разминированию продолжаются в районе Большой Ижоры после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Продолжаются работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов на участке автомобильной дороги 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветки между Большой Ижорой и Лебяжье», — написал он, отметив, что въезд в населенные пункты открыт.

Губернатор подчеркнул, что движение по дороге небезопасно до завершения работы саперных групп.

Организованы альтернативные маршруты объезда. Запущены пассажирские автобусы по объездному маршруту, добавил Дрозденко.

6 июня Санкт-Петербург и Ленобласть попали под самую массированную атаку БПЛА за время конфликта. В связи с атакой был закрыт въезд в Кронштадт, в Ленобласти начался пожар на объекте Минобороны, в Большой Ижоре эвакуировали более 600 человек. Что известно о налете дронов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ребенок пострадал при пожаре в Ленобласти после атаки БПЛА.