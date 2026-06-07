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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Конгрессе США заявили о неизбежности новых ударов по Ирану

Конгрессмен Фэллон назвал неизбежным возобновление ударов США по Ирану
Patrick Semansky/AP

Член Палаты представителей Конгресса США Пэт Фэллон заявил, что Вашингтон возобновит нанесение ударов по территории Ирана. Об этом он заявил в эфире Fox News.

В эфире он ответил на вопрос, стоит ли США возобновить удары по территории Ирана.

«Думаю, это неизбежно произойдет», — сказал он.

4 июня палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

До этого агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что Вооруженные силы Ирана ударили по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку на острова Сирик и Кешм.

В свою очередь Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские военнослужащие ударили по иранским радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Иране потребовали разморозки половины своих зарубежных активов после сделки с США.

 
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