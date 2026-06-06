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Армия

Минобороны сообщило о взятии села в Харьковской области

Минобороны: группа «Север» заняла село Шевченко в Харьковской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль село Шевченко в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что населенный пункт перешел под контроль российских сил в результате действий подразделений группировки войск «Север».

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Юг» выбили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Тихоновка. Оно расположено на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» был освобожден населенный пункт Комсомольское Запорожской области.

5 июня в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности РФ по ДНР рассказали, что сотрудники ведомства уничтожили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на территории региона. Задачу выполнили члены антитеррористического подразделения «Горыныч».

Ранее на Украине спрогнозировали летнее наступление ВС РФ в трех областях, включая Запорожскую.

 
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