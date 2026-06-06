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Армия

Многоэтажки в Смоленске повреждены при налете БПЛА

Губернатор Анохин: осколки дрона повредили многоэтажки в Смоленске
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Над Смоленской областью прошлой ночью силы ПВО (противовоздушной обороны) и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) уничтожили 42 дрона, написал в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

Чиновник рассказал, что люди и промышленные объекты не пострадали. Однако в Смоленске осколки БПЛА повредили стекла в нескольких многоэтажках. Власти помогут их восстановить.

«Если вы обнаружите обломки беспилотников, не подходите к ним, это может быть опасно для вашего здоровья и жизни», — напомнил глава области.

Он добавил, что о таких находках нужно сообщать по номеру 112. Туда же надо звонить, если жителям нужна помощь.

До этого ВСУ устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленобласть за время проведения СВО. Из-за беспилотников временно закрыли въезд в Кронштадт. В Ленобласти начался пожар на объекте Минобороны, в Большой Ижоре эвакуировали более 600 человек. Атаке подверглись и другие регионы России.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.

 
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