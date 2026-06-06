При ударе БПЛА по сухогрузам в Азове погиб россиянин

МИД Азербайджана: среди жертв удара по сухогрузам в Азове есть гражданин России

Среди жертв ночной атаки БПЛА на два грузовых судна в Таганрогском заливе Азовского моря есть россиянин, сообщил МИД Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что при ударе пострадали четыре гражданина республики, столько же погибли.

«Еще один человек, которого первоначально объявили погибшим, позже был идентифицирован как гражданин Азербайджана, но не азербайджанского происхождения, а гражданин России», — говорится в пресс-релизе.

В МИД добавили, что одно судно — «Циркон» — было задержано на месте крушения из-за опасности взрыва. Российские спасатели занимаются его безопасной доставкой в порт.

Прошлой ночью граждане Азербайджана погибли в результате атаки беспилотников на два грузовых судна в Таганрогском заливе Азовского моря. Удары были нанесены по судам «Натра» и «Циркон», в экипажи которых входили 25 азербайджанцев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что суда атаковали украинские БПЛА. Этот удар подтвердил и командующий СБС (Силами беспилотных систем) Украины Роберт Бровди. Пострадавшие были доставлены в больницу Ейска.

Ранее произошла крупнейшая атака ВСУ на Ленобласть.