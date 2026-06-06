Иран атаковал Бахрейн

Силы ПВО Бахрейна перехватили три ракеты и несколько беспилотников

Силы противовоздушной обороны Бахрейна перехватили 6 июня три ракеты и несколько беспилотников. Об этом говорится в заявлении командования вооруженными силами королевства в соцсети Х.

В пресс-релизе утверждает, что Иран продолжает «враждебные нападения» на Байхрейн с использованием ракет и беспилотников.

Тем временем иранское агентство Mehr сообщило, что Вооруженные силы Ирана ударили по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку на острова Сирик и Кешм.

Также Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские военнослужащие сбили четыре иранских беспилотника, которые были выпущены в сторону Ормузского пролива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее президент США заявил, что ему «нужно воевать с Ираном».