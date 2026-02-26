Раненый украинский солдат всю ночь уговаривал сослуживцев сдаться в плен во время наступления Вооруженных сил (ВС) РФ в Димитрове Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал ТАСС штурмовик группировки войск «Центр» Николай Колисов.

«У нас был штурм дома, пытались разговаривать с ними. <…> Это был единственный случай, когда они ответили. Ответили, мол, сейчас мы подумаем», — поделился подробностями военнослужащий.

По его словам, когда никаких действий от украинских бойцов так и не последовало, они начали штурм, в результате которого один солдат был ранен, второй не выжил. Штурмовик добавил, что раненому военному ВСУ сразу же оказали медицинскую помощь, укрыли одеялом и напоили водой.

«Он всю ночь кричал соседям, чтоб они не боялись, сдавались в плен», — сообщил Колисов.

Однако сослуживцы не прислушались к призывам товарища и отказались сдаваться в плен. По словам собеседника агентства, все они были ликвидированы при зачистке населенного пункта.

До этого российские операторы беспилотников с помощью дрона вывели из окружения украинского военного, который сдался в плен в районе Димитрова. По бойцу открыли огонь свои же. Какое-то время он шел в сопровождении российского БПЛА, пока его не встретили «два парня каких-то молодых», которым он сдался в плен.

Ранее боец ВСУ пел гимн РФ пока его нес российский военный.