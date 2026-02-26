Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Раненый украинский солдат всю ночь уговаривал сослуживцев сдаться

ТАСС: раненый боец ВСУ всю ночь пытался уговорить сослуживцев сдаться в плен
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Раненый украинский солдат всю ночь уговаривал сослуживцев сдаться в плен во время наступления Вооруженных сил (ВС) РФ в Димитрове Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал ТАСС штурмовик группировки войск «Центр» Николай Колисов.

«У нас был штурм дома, пытались разговаривать с ними. <…> Это был единственный случай, когда они ответили. Ответили, мол, сейчас мы подумаем», — поделился подробностями военнослужащий.

По его словам, когда никаких действий от украинских бойцов так и не последовало, они начали штурм, в результате которого один солдат был ранен, второй не выжил. Штурмовик добавил, что раненому военному ВСУ сразу же оказали медицинскую помощь, укрыли одеялом и напоили водой.

«Он всю ночь кричал соседям, чтоб они не боялись, сдавались в плен», — сообщил Колисов.

Однако сослуживцы не прислушались к призывам товарища и отказались сдаваться в плен. По словам собеседника агентства, все они были ликвидированы при зачистке населенного пункта.

До этого российские операторы беспилотников с помощью дрона вывели из окружения украинского военного, который сдался в плен в районе Димитрова. По бойцу открыли огонь свои же. Какое-то время он шел в сопровождении российского БПЛА, пока его не встретили «два парня каких-то молодых», которым он сдался в плен.

Ранее боец ВСУ пел гимн РФ пока его нес российский военный.

 
Теперь вы знаете
Женщины, которых Билл Гейтс соблазнял за спиной у жены: от русской ядерщицы до «девушек Эпштейна»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!