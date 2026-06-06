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Армия

На Кубани после атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза

Украинские беспилотники спровоцировали пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске
МЧС России/РИА Новости

Пожар произошел на территории нефтебазы в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

В заявлении уточняется, что огонь охватил объект в Усть-Лабинске.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление», — говорится в тексте.

На место происшествия прибыли 167 сотрудников экстренных служб. Они задействовали 54 единицы специальной техники.

В ночь на 6 июня над территорией России перехватили и уничтожили 376 украинских БПЛА самолетного типа. Силы противовоздушной обороны сбили часть дронов над акваториями Азовского и Черного морей, а также в столичном регионе и Крыму. Также атаки отразили в Ленинградской, Псковской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Калужской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Курской, Смоленской, Тверской и Брянской областях. Более того, в министерстве обороны России сообщили о сбитии над Республикой Абхазия.

Ранее украинский БПЛА атаковал транспорт энергетиков в Брянской области.

 
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