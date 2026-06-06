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Армия

Российские ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Севастополе

Развожаев сообщил о ликвидации трех БПЛА над морем в Севастополе
Сергей Мирный/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ликвидации трех украинских беспилотников над морем. Об этом он написал в мессенджере «Макс».

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 3 БПЛА над морем на значительном удалении от берега», — рассказал губернатор.

По его данным, в Ленинском районе города мобильные огневые группы применили против беспилотников стрелковое оружие. Он попросил жителей, находящихся на улице, спрятаться в укрытиях.

В ночь на 6 июня Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что ночью и утром силы ПВО сбили над регионом 141 украинский дрон.

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал местных жителей не выходить на улицы.

На этом фоне аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостанавливал свою работу.

Ранее в Кронштадте отменили фестиваль из-за масштабной атаки украинских беспилотников.

 
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