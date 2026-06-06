В Тверской области мужчина погиб после падения обломков БПЛА

Королев: в Тверской области погиб водитель после падения обломков дрона

В Тверской области мужчина погиб в результате падения обломков беспилотника на автомобиль. Об этом сообщил врио главы региона Виталий Королев.

По его словам, в ночь на 6 июня над территорией области были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор уточнил, что в Ржевском округе обломки одного из БПЛА упали на движущийся автомобиль. В результате погиб водитель — мужчина.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 украинский беспилотник.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 6 июня сбили 376 украинских беспилотников над регионами России. Отмечается, что военные уничтожили дроны над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым.

Ранее петербуржцев попросили оставаться дома из-за опасности БПЛА.