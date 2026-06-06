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Армия

Количество сбитых в Ленобласти украинских беспилотников увеличилось до 141

Дрозденко: над Ленинградской областью сбили 141 беспилотник
Минобороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Ленинградской области. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Он рассказал, что падение обломков дронов зафиксировали в трех районах. Среди них — Ломоносовский, Лужский и Волосовский.

«В настоящее время силами и средствами Минобороны ликвидируется возгорание недалеко от поселка Большая Ижора. Мной принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации в Ломоносовском районе», — написал губернатор.

Дрозденко подчеркнул, что все службы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям были приведены в состояние повышенной готовности.

6 июня Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке украинских БПЛА. По словам губернатора города Александра Беглова, в Петербурге сработали системы ПВО. На этом фоне градоначальник призвал жителей оставаться дома и не выходить на улицу. Также он предупредил, что в населенном пункте возможны перебои в работе мобильного интернета. Аэропорт Пулково временно приостановил обслуживание рейсов.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали при атаке БПЛА.

 
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