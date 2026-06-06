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Армия

Число сбитых в Ленобласти украинских дронов превысило 80

Дрозденко: силы ПВО сбили 86 украинских беспилотников над Ленобластью
Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили более 80 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Дрозденко.

«Над Ленинградской областью сбиты 86 БПЛА», — рассказал губернатор.

Он предупредил, что в регионе продолжают отражать атаку дронов.

В связи с оперативной обстановкой в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения. В настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.

3 июня украинские БПЛА атаковали Санкт-Петербург. Вооруженные силы Украины (ВСУ) били по объектам в Кронштадте, а также в Красносельском и Кировском районах города. По словам губернатора населенного пункта Александра Беглова, во время налета пострадали несколько человек. При этом он подчеркнул, что атака ВСУ никак не отразилась на проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Силы ПВО успешно справились с отражением атаки, заверил градоначальник.

Ранее Путин высказался об атаках беспилотников на мирных граждан.

 
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