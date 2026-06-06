США перехватили иранские ракеты и дроны

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X сообщило, что Соединенные Штаты перехватили баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты Ирана, которые были выпущены в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива.

«ВС США перехватили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, выпущенных в сторону Ормузского пролива и соседних государств Персидского залива» — отметило командование.

CENTCOM также утверждает, что иранская сторона выпустила семь баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна, шесть из которых были перехвачены, а седьмая ракета не достигла цели.

Тем временем иранское агентство Mehr сообщило, что Вооруженные силы Ирана ударили по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку на острова Сирик и Кешм.

До этого армия Кувейта в социальной сети X заявила, что системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватывают выпущенные в сторону страны ракеты и беспилотные летательные аппараты.

МИД Ирана рассказал о работе над соглашением между Тегераном и Вашингтоном.