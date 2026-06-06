Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

США перехватили иранские ракеты и дроны

США перехватили иранские ракеты и дроны, выпущенные в сторону Ормузского пролива
TV

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X сообщило, что Соединенные Штаты перехватили баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты Ирана, которые были выпущены в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива.

«ВС США перехватили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, выпущенных в сторону Ормузского пролива и соседних государств Персидского залива» — отметило командование.

CENTCOM также утверждает, что иранская сторона выпустила семь баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна, шесть из которых были перехвачены, а седьмая ракета не достигла цели.

Тем временем иранское агентство Mehr сообщило, что Вооруженные силы Ирана ударили по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку на острова Сирик и Кешм.

До этого армия Кувейта в социальной сети X заявила, что системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватывают выпущенные в сторону страны ракеты и беспилотные летательные аппараты.

МИД Ирана рассказал о работе над соглашением между Тегераном и Вашингтоном.

 
Теперь вы знаете
Куда переведут пенсии, почему дорожает учеба и как застраховаться от дронов. Главное про ваши деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!