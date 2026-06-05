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Армия

ВСУ нанесли удар по пансионату в Железном Порту на берегу Черного моря

Сальдо: ВСУ ударили по пансионату в Железном Порту на берегу Черного моря
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили атаку на пансионат, расположенный в курортном селе Железный Порт на Черном море. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на платформе «Макс».

По его словам, в результате ударов беспилотников были повреждены неэксплуатируемые здания пансионата. Сальдо отметил, что инцидент произошел в рамках одной из атак ВСУ на левобережные населенные пункты региона. Пострадавших не зафиксировано.

Кроме того, губернатор добавил, что в ходе других атак украинских дронов повреждения получили жилые дома, автомобили, административные здания и объекты инфраструктуры. В общей сложности за сутки по населенным пунктам левобережья Херсонской области был выпущен 171 беспилотник.

Также 3 июня ВСУ атаковали школу №1 в Мелитополе, где в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на крыше здания. Сотрудники МЧС быстро справились с огнем. Кроме того, была нанесена атака на территорию Мелитопольского мясокомбината. На всех объектах, пострадавших от массовой атаки дронов, работают оперативные службы.

Ранее ВСУ нанесли удар по АЗС в Херсонской области.

 
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