Главный корпус колледжа в Старобельске восстановят после атаки ВСУ

Главный корпус педагогического колледжа в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) будет полностью восстановлен. Об этом заявил ТАСС глава ЛНР Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он выразил уверенность, что в учебном заведении продолжат учиться дети. Ситуация с общежитием иная, его восстановить не получится.

«Но восстановить общежитие не получится, потому что оно восстановлению не подлежит — разрушено полностью. На его месте будет построен другой корпус, другое общежитие», — сказал Пасечник.

Украинские дроны в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). В тот момент в общежитии находились 86 учащихся. От ударов здание частично обрушилось. В результате пострадали 65 человек, из них 21 человека спасти не удалось. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в минздраве рассказали о состоянии пострадавших от ударов ВСУ в Старобельске студентов.