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Главный корпус колледжа в Старобельске восстановят после атаки ВСУ

Пасечник: главный корпус колледжа в Старобельске восстановят, общежитие — нет
РИА Новости

Главный корпус педагогического колледжа в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) будет полностью восстановлен. Об этом заявил ТАСС глава ЛНР Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он выразил уверенность, что в учебном заведении продолжат учиться дети. Ситуация с общежитием иная, его восстановить не получится.

«Но восстановить общежитие не получится, потому что оно восстановлению не подлежит — разрушено полностью. На его месте будет построен другой корпус, другое общежитие», — сказал Пасечник.

Украинские дроны в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). В тот момент в общежитии находились 86 учащихся. От ударов здание частично обрушилось. В результате пострадали 65 человек, из них 21 человека спасти не удалось. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в минздраве рассказали о состоянии пострадавших от ударов ВСУ в Старобельске студентов.

 
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