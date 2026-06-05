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Армия

ВСУ атаковали ЗАЭС и нарушили режим тишины

Лихачев: РФ призывает МАГАТЭ обратить внимание на нарушение режима тишины на ЗАЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинский беспилотник атаковал Запорожскую АЭС, тем самым нарушив режим тишины, согласованный Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.

«В районе опоры №20 линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» БПЛА ВСУ осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования Минобороны РФ», — говорится в сообщении.

Ранения различной степени тяжести получили пять человек.

В свою очередь глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о необходимости обратить внимание МАГАТЭ на факт нарушения режима тишины. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что российская сторона продолжит обеспечивать безопасность жителей Энергодара, являющегося городом — спутником ЗАЭС.

«Мы привлекаем к этому внимание, в первую очередь, МАГАТЭ... Мы призываем всех еще раз обратить внимание на то, что реально происходит на площадке», — сказал Лихачев.

До этого МАГАТЭ заявило о вступлении в силу в пятницу, 5 июня, локального режима прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередач.

Ранее ВСУ ударили по ТЭЦ, питающей Запорожскую АЭС.

 
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