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Армия

Лантратова рассказала о воссоединении украинских семей с родственниками в РФ

Лантратова: три семьи вернулись к близким в РФ с Украины
Сергей Бобылев/РИА Новости

Три семьи с Украины вернулись к своим близким в России, еще пять человек отправились в Республику. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу российского омбудсмена Яны Лантратовой.

«Яна Лантратова помогла воссоединить семьи. Гуманитарная встреча прошла на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Республики Беларусь. Она состоялась по договоренности с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом при поддержке Международного Комитета Красного Креста», — сказали там.

До этого омбудсмен рассказала, что около 80 семей, разлученных в ходе СВО, удалось воссоединить. Это почти 50 детей и в общем количестве 101 человек, уточнила она.

В конце мая глава Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук сообщил, что Россия и Украина поддерживают переписку по правовым и консульским вопросам через Белоруссию. До этого дипломат уточнил, что между двумя странами продолжаются обмены пленными, а также возвращение гражданских лиц.

Ранее Россия организовала с Украиной канал по воссоединению семей.

 
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