Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Российский боец захватил исправный украинский беспилотник Vampire

Минобороны России: боец бригады «Волки» захватил гексакоптер Vampire ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Тяжелый гексакоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Vampire был захвачен в зоне спецоперации бойцом разведывательно-штурмовой бригады «Волки» Добровольческого корпуса «Южной» группировки российских войск с позывным «Тихий». Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

По данным оборонного ведомства, операцию провели на краматорско-дружковском направлении после неудачного вылета дрона. Беспилотник успел сбросить груз, но при возвращении на базу он совершил вынужденную посадку в серой зоне из-за разряженного аккумулятора, уточнили в министерстве.

«Обнаружив дрон, боец с позывным «Тихий» сумел, минуя минные поля противника, добраться до места вынужденного приземления БПЛА и эвакуировать трофей», — говорится в сообщении Минобороны.

В мае Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал кадры, на которых показан американский дрон-камикадзе Hornet, установленный на крыше российской Буханки — автомобиля УАЗ СГР. Эти беспилотники с элементами искусственного интеллекта и терминалами Starlink используются ВСУ для охоты на российскую логистику.

Ранее российский боец рассказал, как перерезал линии снабжения ВСУ трофейным оружием.

 
Теперь вы знаете
Письмо Зеленского Путину, гибкий график для многодетных и миллионы зараженных комаров. Что нового к утру 5 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!