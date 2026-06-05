Российский боец захватил исправный украинский беспилотник Vampire

Тяжелый гексакоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Vampire был захвачен в зоне спецоперации бойцом разведывательно-штурмовой бригады «Волки» Добровольческого корпуса «Южной» группировки российских войск с позывным «Тихий». Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

По данным оборонного ведомства, операцию провели на краматорско-дружковском направлении после неудачного вылета дрона. Беспилотник успел сбросить груз, но при возвращении на базу он совершил вынужденную посадку в серой зоне из-за разряженного аккумулятора, уточнили в министерстве.

«Обнаружив дрон, боец с позывным «Тихий» сумел, минуя минные поля противника, добраться до места вынужденного приземления БПЛА и эвакуировать трофей», — говорится в сообщении Минобороны.

В мае Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал кадры, на которых показан американский дрон-камикадзе Hornet, установленный на крыше российской Буханки — автомобиля УАЗ СГР. Эти беспилотники с элементами искусственного интеллекта и терминалами Starlink используются ВСУ для охоты на российскую логистику.

Ранее российский боец рассказал, как перерезал линии снабжения ВСУ трофейным оружием.