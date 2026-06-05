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Армия

Дмитриев прокомментировал сообщения об отмене поставок ракет Tomahawk для Германии

Дмитриев: канцлер Германии Мерц останется без американских ракет Tomahawk
militaeraktuell.at

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отреагировал в соцсети X на сообщения СМИ о возможной отмене поставок американских крылатых ракет Tomahawk Германии.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прокомментировал публикацию газеты Politico, в которой утверждается, что Пентагон, вероятно, откажется от планов по передаче Берлину ракет Tomahawk, опасаясь ответной реакции России.

«Никаких Tomahawk для Мерца», — написал Дмитриев в ответ на соответствующую статью.

По данным Politico, из-за решения президента США вывести из Германии пять тысяч американских военных ФРГ может не получить обещанные в 2024 году экс-главой Белого дома Джо Байденом крылатые ракеты Tomahawk, которыми Запад планировал «сдерживать Россию». Подразделение, которое должно было заниматься развертыванием ракет, будет расформировано. Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что решение создаст «пробел в военных возможностях». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина предложила ФРГ свои услуги на фоне возможного отказа США передавать Tomahawk.

 
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