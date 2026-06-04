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Армия

В Госдуме предложили разрешить ночные прицелы для защиты от дронов

В ГД внесли законопроект, разрешающий ночные прицелы на гражданском оружии
Valentyn Ogirenko/Reuters

В Госдуму внесли законопроект, направленный на модернизацию сферы оборота оружия, предполагающий, в частности, снятие запрета на установку ночных прицелов на гражданском и служебном оружии. Текст появился в думской электронной базе.

Изменения хотят внести в закон «Об оружии». Авторы инициативы — группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

По мнению депутатов, ночные прицелы на служебном и гражданском оружии помогут лицам с особыми уставными задачами в борьбе с дронами ночью.

Также предлагается разрешить в период СВО хранение оружия и патронов в спецпомещениях при условии круглосуточной вооруженной охраны. Однако требования к обеспечению безопасного хранения оружия и исключения доступа к нему посторонних лиц будут сохранены.

Кроме того, государственные военизированные организации смогут использовать в целях безопасности охраняемых объектов оружие и патроны, подлежащие уничтожению, следует из документа.

Ранее сообщалось, что сотрудникам ЦБ и инкассаторам разрешат отражать атаки дронов.

 
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