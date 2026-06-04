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Армия

Эксперт исключил массовое применение «Цирконов» для ударов по Украине

Политолог Живов: ракеты Циркон не будут массово применяться на Украине
Министерство обороны РФ

Политолог Алексей Живов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавние удары российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон» по объектам на территории Украины. По мнению эксперта, данный тип вооружений вряд ли будет массово применяться в текущем конфликте.

Во-первых, ракета очень дорогая, а во-вторых, она нужна в запасе на случай крупномасштабных боевых действий не только с Украиной, пояснил эксперт.

«Ракета «Циркон» может потопить американский авианосец. Вот для чего она создавалась. Она может нанести поражение в ядерном исполнении какому-нибудь городу противника, уничтожить заглубленные бункеры и так далее. А не для того, чтобы лупить по промышленным объектам или складам», — сказал Живов.

Для масштабного поражения крупных или разнесенных объектов нужны более габаритные и мощные боеприпасы, например «Искандер», добавил он.

Удар по Киеву в ночь на 2 июня стал первым массовым использованием ракет «Циркон» — в столице Украины было зафиксировано восемь запусков этого типа, однако силам ПВО противника не удалось сбить ни одной из них. Ночь на вторник оказалась особенно неудачной для украинских зенитчиков: вместо того чтобы перехватывать воздушные цели, противоракеты Patriot падали на киевские дворы или взрывались на пешеходных переходах, как это произошло в Днепропетровске.

Ранее военный эксперт назвал главные преимущества «Циркона».

 
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