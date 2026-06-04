Военный эксперт назвал главные преимущества ракеты «Циркон»

Военный обозреватель Влад Шлепченко в своем материале для Tsargrad.tv обозначил три главные особенности российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Во-первых, перехватить это оружие практически невозможно, отметил аналитик.

Вторая особенность — ракета может запускаться с наземной платформы, что дает огромное преимущество. Сухопутную пусковую установку можно перемещать незаметно, что делает удары более внезапными и непредсказуемыми.

Третья особенность — у «Циркона» большая дальность полета. Она составляет примерно 800 — 1000 км. Это выгодно отличает ракету от «Искандера» с его дальностью в 500 км.

«Сочетание этих трех факторов дает России возможность не просто наносить удары по складам, но и начать уничтожать вражеское руководство, а также координаторов западной помощи, если она когда-нибудь наберется смелости на это. И сделать с этим противник ничего не сможет», — написал Шлепченко.

Удар по Киеву в ночь на 2 июня стал первым массовым использованием ракет «Циркон» — в столице Украины было зафиксировано восемь запусков этого типа, однако силам ПВО противника не удалось сбить ни одной из них. Ночь на вторник оказалась особенно неудачной для украинских зенитчиков: вместо того чтобы перехватывать воздушные цели, противоракеты Patriot падали на киевские дворы или взрывались на пешеходных переходах, как это произошло в Днепропетровске.

Ранее военный эксперт объяснил, почему применение ядерного оружия на Украине нецелесообразно.