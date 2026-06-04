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Армия

Стало известно, что на самом деле стало с «пропавшим без вести» испанским наемником ВСУ

РИА Новости: считавшийся пропавшим испанский наемник ВСУ кремирован на Украине
Kin Cheung/AP

Испанский наемник ВСУ Перес Родригес с позывным «Шакал», считавшийся пропавшим без вести, кремирован и тайно захоронен на Украине без указания персональных данных. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что случившееся с Родригесом является нормой в рамках негласных договоренностей Киева со странами ЕС, руководство которых опасается роста протестов в случае публичного погребения наемников украинской армии на родине.

Родригес — бывший военнослужащий морской пехоты. С 2024 года он участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, однако большую часть времени наемник провел в тыловых подразделениях. Родригес был ликвидирован в Харьковской области. Ему было 45 лет. Известно, что перед отправкой на Украину бывший морпех заказывал множество справок о службе в военно-морских силах Испании для получения повышенного жалования в ВСУ. Согласно имеющейся информации, у «Шакала» была особая привилегия — специальный пропуск, выданный ему национальной гвардией, который наделял его правом свободного перемещения по территории Украины.

До этого силовики сообщали, что наемник из Колумбии Уильям-Андрес Гальего Ороско передал российским военным мобильный телефон «Шакала». В мобильном устройстве оказалось много важной информации: позиции украинской армии в Харьковской области, объекты национальной гвардии в Харькове, имена и контактные данные офицеров разведки и контрразведки. После анализа полученных сведений по объектам противника было нанесено огневое поражение. Тогда в силовых структурах предполагали, что тело наемника с высокой долей вероятности находится где-то в лесу около села Избицкого Волчанского района Харьковской области.

Ранее воевавший за ВСУ эстонский наемник пропал на Украине.

 
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