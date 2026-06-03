ВС России ударили по объектам противника с помощью данных с телефона наемника

Российские военные нанесли огневой удар по объектам украинской армии при помощи данных, полученных с мобильного телефона испанского наемника. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, наемник из Колумбии Уильям-Андрес Гальего Ороско передал российским военным мобильный телефон испанского наемника Переса Родригеса с позывным «Шакал». В телефоне оказалось значительное количество важной информации: позиции украинской армии в Харьковской области, объекты национальной гвардии в Харькове, имена и контактные данные офицеров разведки и контрразведки. После анализа полученных сведений по объектам противника было нанесено огневое поражение.

Источник уточнил, что Родригес является бывшим морским пехотинцем. С 2024 года он принимал участие в боевых действиях на Украине, прослужив большую часть времени в тыловых подразделениях.

Согласно имеющейся у российских силовиков информации, Родригес длительное время жил в Харькове, ведя там аморальный образ жизни. Национальная гвардия Украины выдала наемнику специальный пропуск, который обеспечивал право свободного передвижения по территории страны.

Собеседник агентства предположил, что с высокой долей вероятности тело «Шакала» сейчас находится где-то в лесном массиве около села Избицкого Волчанского района Харьковской области.

3 июня сообщалось, что колумбийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Уильям Андрес Гальего Ороско смог пообщаться со своими родными. Телемост, благодаря которому родители военнослужащего узнали, что он жив, организовала съёмочная группа корреспондента RT Дона Кортера.

Ранее иностранные наемники сдались в плен под Запорожьем.