Глава генштаба США впервые официально посетил Венесуэлу

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн посетил столицу Венесуэлы, где провел переговоры с руководством страны. Об этом сообщает генштаб в соцсети X.

В публикации отмечается, что это первый официальный визит Кейна в Венесуэлу.

«Генерал Кэйн принял участие в двусторонних обсуждениях с высокопоставленными лидерами временного правительства и персоналом посольства США. Он также посетил отряд охраны морской пехоты в дипмиссии, поблагодарив военных и выразив глубокую признательность за их преданную службу», — говорится в публикации.

До этого Associated Press со ссылкой на правоохранителей сообщило, что администрация президента США негласно призвала федеральных прокуроров в Майами воздержаться от возбуждения уголовных дел против исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

По данным агентства, Родригес находилась в поле зрения Управления по борьбе с наркотиками США как минимум с 2018 года, однако официальные обвинения ей так и не были предъявлены.

Ранее Венесуэла разрешила США провести учения по эвакуации посольства.