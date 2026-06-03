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Армия

Белоусов сообщил, когда будет внедрен единый контур ударных комплексов в ВС РФ

Белоусов: единый контур ударных комплексов внедрят во все группировки войск РФ
Министерство обороны РФ

Миноброны РФ завершает испытания единого контура разведывательно-ударных комплексов и намерена их внедрить во все группировки войск РФ уже в сентябре. Об этом своим коллегам из ОДКБ сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Эта система была разработана по его поручению и объединяет должностных лиц всех уровней от взвода до соединения. Сейчас она используется группировкой «Центр», отметил Белоусов.

«Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Очень большой спрос на эту систему», — пояснил он.

Министр обороны РФ показал своим коллегам из ОДКБ и другие перспективные образцы военной техники, экипировки и средств индивидуальной защиты ведущих предприятий госкорпорации «Ростех».

До этого Белоусов заявил о подписании участниками состоявшегося в Москве заседания Совета министров обороны стран — членов ОДКБ документов, направленных на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил объединения.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ рассказал о планах по наращиванию боевого потенциала.

 
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